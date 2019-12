Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 MANUELA CIAMPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

ANCORA TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE:

IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DA ARDEATINA A PONTINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE DA CASSIA A TUSCOLANA;

IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LO SVINCOLO ROMA FIUMOCINO ALLO SVINCOLO PONTINA CON RIPERCUSSIONI SU QUEST’ULTIMA.

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DOVE SI RALLENTA DA VIA TOGLIATTI A TOR CERVARA IN USCITA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO ALTRI RALELNTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.

A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO PER CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO ANCHE QUI A CAUSA DI UN ICIDENTE.

CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASILINA, CODE A TRATTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI BORGHESIANA E PANTANO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

A SUD SULLA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA TORRINO PER LAVORI IN DIREZIONE OSTIA.

IN CHUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL8 ROMA NETTUNO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA TRATTA A SEGUITO DELL’INCENDIO DI IERI IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO TRA NETTUNO E MARECHIARO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

DA MANUELA CIAMPI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

