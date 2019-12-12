Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 17:05 MANUELA CIAMPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO ANULARE:
IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLO SVINCOLO APPIA ALLO SVINCOLO LAURENTINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO DELLA GIUSTINIANA ALLO SVINCOLO DELLA A24;
IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE LE CODE SONO IN AUEMNTO TRA LO SVINCOLO PISANA ALLO SVINCOLO PONTINA CON RIPERCUSSIONI SU QUEST’ULTIMA, DOVE TROVIAO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA A RACCORDO IN ENTRATA DELLA CAPITALE.
IN QUESTE ORE IL TRAFFICO è IN AUMENTO PERNTANTO PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE PER TRAFFICO INTENSO PER 5 KM DA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’, NEL SENSO OPPOSTO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE TRA RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR, NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL MARE IN DIREZIONE RACCORDO.
IN FINE TRAFFICO INTENSO IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIALE DEL LARGO TRAIANO A VIA DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
DA MANUELA CIAMPI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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