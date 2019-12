Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 17:35 MANUELA CIAMPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CRITICITA’ SULL’INTERO ANELLO:

IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO DELLA GIUSTINIANA ALLO SVINCOLO TUSCOLANA;

IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE ANCORA ATTIVO PROVOCA CODE TRA LO SVINCOLO AURELIA ALLO SVINCOLO PONTINA;

RESTANDO SULLA PONTINA TRAFFICO LENTO TRA CASTEL DI DECIMA A RACCORDO IN ENTRATA DELLA CAPITALE, NEL SENSO OPPOSTO CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA.

PASSIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, SI RALLENTA DA TANGENZIALE EST A VIA TOGLIATTI IN USCITA DALLA CITTA’, NELL’ALTRO SENSO INVECE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.

SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR, NEL SENSO OPPOSTO STESSA SITUAZIONE DA ANSA DEL TEVERE AL RACCORDO ANUALRE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA NELLE DUE DIREZIONI,

CONCLUDO CON LA NETTUNENSE DOVE ANCHE QUI CI SONO CODE A TRATTI TRA PAVONA, CECCHINA E CAMPOLEONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

DA MANUELA CIAMPI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral