Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 MANUELA CIAMPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LO SVINCOLO AURELIA ALLO SVINCOLO PONTINA, A SEGUIRE SI RALLENTA DALL’USCITA LAURENTINA ALL’USCITA CASAL MONASTERO.

IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO DELLA GIUSTINIANA ALLO SVINCOLO TUSCOLANA E DI SEGUITO CODE DA SVINCOLO ROMA FIUMICINO A LLO SVINCOLO AURELIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA TANGENZIALE EST A RACCORDO NELLA DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR, NEL SENSO OPPOSTO STESSA SITUAZIONE DA ANSA DEL TEVERE AL RACCORDO ANUALRE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

SULLA PONTINA CODE TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA

IN FINE A CERVETERI RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E VIA DI SAN PAOLO A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO AVVENUTO NEI GIORNI PRECEDENTI.

DA MANUELA CIAMPI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral