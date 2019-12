Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 MANUELA CIAMPI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

INIZIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI DOVE TRA IL CASELLO ROMA SUD E VALMONTONE IL TRAFFICO è BLOCCATO A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME IN DIREZIONE NAPOLI, RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI.

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LO SVINCOLO AURELIA ALL’USCITA PONTINA, A SEGUIRE SI RALLENTA DALL’USCITA APPIA ALL’USCITA CASAL MONASTERO.

IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO DELLA GIUSTINIANA ALLO SVINCOLO TUSCOLANA E DI SEGUITO CODE DA SVINCOLO ROMA FIUMICINO ALL’USCITA AURELIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE DA TANGENZIALE EST A RACCORDO NELLA DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO NEL SENSO OPPOSTO TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR DE SCHIAVI A TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO.

SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA VIA ISACCO NEWTON E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI CITTA’ NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA VIA DELLA MAGLIANA A RIVA DI PIAN DUE TORRI DIREZIONE COLOMBO.

SULLA PONTINA TRAFFICO LENTO DA SPINACETO E RACCORDO E NELL’ALTRO SENSO ALTRI RALLENTAMENTI DA LOCALITA’ CASTAGNETTA AD APRILIA DIREZIONE LATINA.

IN FINE SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

DA MANUELA CIAMPI AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral