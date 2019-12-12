Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 12 DICEMBRE 2019 ORE 19:35 MANUELA CIAMPI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI , PER UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 579+000, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI IL TRAFFICO NON è Più BLOCCATO E SI TRANSITA SULLA CORSIA DI SORPASSO; RESTANO 5 KM DI CODA IN AUMENTO E 4 KM DI CODA SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, DOPO SAN CESAREO SEMPRE VERSO NAPOLI, PER CHI VIAGGIA IN QUELLA DIREZIONE SI CONSIGLIA L’USCITA DI SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON RIENTRO SULL’AUTOSTRADA A VALMONTONE DOPO AVER PERCORSO LA CASILINA.
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LO SVINCOLO AURELIA ALL’USCITA PONTINA, ALTRE CODE DA LAURENTINA A ROMANINA PER UN INCIDENTE.
IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO DELLA GIUSTINIANA ALLO SVINCOLO PRENESTINA E DI SEGUITO CODE DA SVINCOLO ROMA FIUMICINO ALL’USCITA AURELIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE DA TANGENZIALE EST A RACCORDO NELLA DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO NEL SENSO OPPOSTO TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR DE SCHIAVI A TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO.
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA VIA ISACCO NEWTON E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI CITTA.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA LOCALITA’ CASTAGNETTA AD APRILIA DIREZIONE LATINA.
IN FINE SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
DA MANUELA CIAMPI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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