Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2019 ore 20:30

SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI , PER UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 579+000, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI IL TRAFFICO NON è Più BLOCCATO E SI TRANSITA SULLA CORSIA DI SORPASSO; RESTANO KM DI CODA SIA SULLA A1 E SIA SULLA DIRAMAZIOE ROMA SUD DOPO SAN CESAREO SEMPRE VERSO NAPOLI, PER CHI VIAGGIA IN QUELLA DIREZIONE SI CONSIGLIA L’USCITA DI SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON RIENTRO SULL’AUTOSTRADA A VALMONTONE DOPO AVER PERCORSO LA CASILINA.

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA CODE TRA LO SVINCOLO PISANA E L’USCITA OSTIENSE, A SEGUIRE INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE DA LAURENTINA A ROMANINA.

IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO DALLO SVINCOLO ROMA FIUMICINO A LL’USCITA PISANA.

SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA FIUMICINO SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA VIA ISACCO NEWTON E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI CITTA.

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA LOCALITA’ CASTAGNETTA AD APRILIA DIREZIONE LATINA.

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

IN FINE DISAGI ANCHE SULL’APPIA TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO IN ENTRATA A ROMA

