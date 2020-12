Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 12 DICEMBRE 2020 ORE 7:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SCOREVOLE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

UNICA SEGNALAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI IN USCITA DAL CENTRO

TRASPORTO PUBBLICO

ANCORA CHIUSE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO SULLA LINEA B DELLA METRO PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI

E RICORDIAMO CHE DA DOMANI 13 DICEMBRE SULLE METRO A E B NEI FINE SETTIMANA L’ULTIMA CORSA è ALLE ORE 23.30

PASSIAMO AI LAVORI

PER TAGLIO DELLE ALBERATURE SU VIA GALVANI FINO ALLE ORE 18:OO DI OGGI SONO DEVIATE ALCUNE LINEE BUS NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MARMORATA E VIA BENIAMINO FRANKLIN

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.

DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral