Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 12 DICEMBRE 2020 ORE 7:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCOREVOLE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNICA SEGNALAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI IN USCITA DAL CENTRO
TRASPORTO PUBBLICO
ANCORA CHIUSE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO SULLA LINEA B DELLA METRO PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI
E RICORDIAMO CHE DA DOMANI 13 DICEMBRE SULLE METRO A E B NEI FINE SETTIMANA L’ULTIMA CORSA è ALLE ORE 23.30
PASSIAMO AI LAVORI
PER TAGLIO DELLE ALBERATURE SU VIA GALVANI FINO ALLE ORE 18:OO DI OGGI SONO DEVIATE ALCUNE LINEE BUS NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MARMORATA E VIA BENIAMINO FRANKLIN
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral