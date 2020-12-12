Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 12 DICEMBRE 2020 ORE 13:20 MARCO CILUFFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DEL A24 ALTEZZA TOR CERVARA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ORAMAI RIMOSSO SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ ULTIMO
TRAFFICO SOSTENUTO SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE
SULLA VIA APPIA TRA IL RACCORDO E VIA DI CAPANELLE
CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE
E DALLA ROTONDA PER VIA PALOMBARESE E VIALE TIRRENO SULLA NOMENTANA TUTTO VERSO IL CENTRO
PER I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE NELLE NOTTI DI OGGI E DOMANI, DALLE ORE 22 ALLE 6, TUNNEL CHIUSO DELLA GALLERIA GIOVANNI 23
NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI
E VIA DEL FORO ITALICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRASPORTO CAPITOLINO
SULLA METRO B ANCORA CHIUSE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO PER LAVORI E RICORDIAMO CHE SU TUTTE LE METRO STASERA IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 23:30 ANZICHÉ ALLE ORE 1 E 30
DOPO LE ORE 23.30 ATTIVE LINEE BUS NOTTURNE CHE SEGUONO I PERCORSI DELLE LINEE METRO
TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE 7 FERMATE E DEVIATE ALCUNE LINEE BUS
SU VIA GALVANI PER TAGLIO DELLE ALBERATURE CHE PROSEGUIRANNO
FINO ALLE ORE 18 DI DOMANI DOMENICA 13 DICEMBRE
NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MARMORATA E VIA BENIAMINO FRANKLIN
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO SEMPRE IL DISTANZIAMENTO.
È TUTTO, TORNERANNO NEL POMERIGGIO GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ …
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