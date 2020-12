Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 12 DICEMBRE 2020 ORE 13:20 MARCO CILUFFO

AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DEL A24 ALTEZZA TOR CERVARA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ORAMAI RIMOSSO SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ ULTIMO

TRAFFICO SOSTENUTO SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE

SULLA VIA APPIA TRA IL RACCORDO E VIA DI CAPANELLE

CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE

E DALLA ROTONDA PER VIA PALOMBARESE E VIALE TIRRENO SULLA NOMENTANA TUTTO VERSO IL CENTRO

PER I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE NELLE NOTTI DI OGGI E DOMANI, DALLE ORE 22 ALLE 6, TUNNEL CHIUSO DELLA GALLERIA GIOVANNI 23

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI

E VIA DEL FORO ITALICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRASPORTO CAPITOLINO

SULLA METRO B ANCORA CHIUSE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO PER LAVORI E RICORDIAMO CHE SU TUTTE LE METRO STASERA IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 23:30 ANZICHÉ ALLE ORE 1 E 30

DOPO LE ORE 23.30 ATTIVE LINEE BUS NOTTURNE CHE SEGUONO I PERCORSI DELLE LINEE METRO

TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE 7 FERMATE E DEVIATE ALCUNE LINEE BUS

SU VIA GALVANI PER TAGLIO DELLE ALBERATURE CHE PROSEGUIRANNO

FINO ALLE ORE 18 DI DOMANI DOMENICA 13 DICEMBRE

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MARMORATA E VIA BENIAMINO FRANKLIN

CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO SEMPRE IL DISTANZIAMENTO.

È TUTTO, TORNERANNO NEL POMERIGGIO GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ …

