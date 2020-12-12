Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 12 DICEMBRE 2020 ORE 19:20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE GENERA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA
RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE, IL TRAFFICO RISULTA REGOALRE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
PER I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE NELLE NOTTI DI OGGI E DOMANI, DALLE ORE 22 ALLE 6, CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI 23
NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI
E VIA DEL FORO ITALICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO CAPITOLINO
SULLA METRO B ANCORA CHIUSE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO PER LAVORI E RICORDIAMO CHE SU TUTTE LE METRO STASERA IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 23:30 ANZICHÉ ALLE ORE 1 E 30
DOPO LE ORE 23.30 ATTIVE LINEE BUS NOTTURNE CHE SEGUONO I PERCORSI DELLE LINEE METRO
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.
DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOMOBILTIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral