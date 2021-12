Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2021 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 12 DICEMBRE 2021 ORE 8.20 GIUSEPPE CUTRUPI

NON CI SONO NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DLELA REGIONE.

TRA POCO, INOLTRE, ALLE ORE 9.00 SCATTERÀ IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA. UN ULTERIORE PROVVEDIMENTO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI.

RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER IL VENTO FORTE SEGNALATO SULL’A12 ROMA-TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA ROMA-FIUMICINO E QUELLO PER CIVITAVECCHIA SUD.

IN QUESTA DOMENICA SONO TANTE LE INIZIATIVE LEGATE AL NATALE, NUMEROSI INFATTI GLI EVENTI PENSATI PER L’INTRATTENIMENTO DEI GRANDI E DEI PIU’ PICCOLI; A TAL PROPOSITO A CECCANO OGGI A PARTIRE DALLE 9.00 APPUNTAMENTO A PIAZZA BERARDI E VIA PONTE CON IL MERCATINO NATALIZIO SUL PONTE; PRODOTTI TIPICI, ARTIGIANATO E TANTO ALTRO PER VIVERE LA MAGIA DEL PERIODO PIU’ BELLO DELL’ANNO. SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ, ISTITUITI NELLA ZONA INTERESSATA I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA.

RESTANDO NEL FRUSINATE, ALTRO APPUNTAMENTO DA NON PERDERE E’ A VEROLI, DOVE NEL CENTRO STORICO, SARANNO ALLESTITI I CARATTERISTICI MERCATINI DI NATALE. FINO ALLA MEZZANOTTE ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SU ALCUNE STRADE TRA CUI VIA VITTORIO EMANUELE, PIAZZA DUOMO , PIAZZA PLEBISCITO E PIAZZA PALESTRINA, MA PER TUYTTE LE INFORMAZIONI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT NELLA PAGINA DEDICATA.

