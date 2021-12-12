Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2021 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 12 DICEMBRE 2021 ORE 18.20 TOMMASO RENZI
UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERENA TROVIAMO DELLE CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E L’A24 ROMA-TERAMO
ANDIAMO PROPRIO SUL TRATTO URBAO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMETNI TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO
ANDAIMO SULLA DIRAMZIONE ROMA NORD DOVE TROVIAMO DLELE CODE TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA
RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA COLOMBA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOALRE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO TROVIAMO DELLE COD EANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE
DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral