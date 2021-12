Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2021 ore 19:00

VIABILITÀ DEL 12 DICEMBRE 2021 ORE 18.20 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERENA TROVIAMO DELLE CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E L’A24 ROMA-TERAMO

ANDIAMO PROPRIO SUL TRATTO URBAO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMETNI TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO

ANDAIMO SULLA DIRAMZIONE ROMA NORD DOVE TROVIAMO DLELE CODE TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA

RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANTA COLOMBA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOALRE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA

CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO TROVIAMO DELLE COD EANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE

