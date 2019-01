Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI

BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 T E MEZZO CHE OGGI NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI DALLE 9 ALLE 22.

A ROMA OGGI IN PROGRAMMA LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CON LE RELATIVE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. LO STOP, ATTIVO DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30, RIGUARDERÀ ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6. DURANTE IL BLOCCO, POTENZIATO IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO.

