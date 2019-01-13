Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 T E MEZZO CHE OGGI NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI DALLE 9 ALLE 22.
A ROMA OGGI LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CON LE RELATIVE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. LO STOP, ATTIVO FINO ALLE 12.30 E POI DALLE 16.30 ALLE 20.30, RIGUARDERÀ ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6. DURANTE IL BLOCCO, POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO.
A QUESTO PROPOSITO, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA CON CORSE OGNI 15 MINUTI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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