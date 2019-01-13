Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI PER UN INCIDENTE AL KM 624+200 ALL’ALTEZZA DI FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
RICORDIAMO CHE NELLA CAPITALE OGGI È IN CORSO LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CON LE RELATIVE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. LO STOP, ATTIVO FINO ALLE 12.30 E POI DALLE 16.30 ALLE 20.30, RIGUARDERÀ ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6. DURANTE IL BLOCCO, POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO.
A QUESTO PROPOSITO, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA CON CORSE OGNI 15 MINUTI.
DIAMO UNO SGUARDO AGLI EVENTI:
A FONDI, IN OCCASIONE DI UNA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA, QUESTO POMERIGGIO, DALLE 14 ALLE 22, SARANNO VIETATI LA SOSTA ED IL TRANSITO SU PIAZZA DUOMO.
A VITERBO, INVECE, PROSEGUIRANNO FINO AL 17 GENNAIO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO ABATE. ISTITUITI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SU DIVERSE STRADE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE, TRA QUESTE PIAZZA XX SETTEMBRE, VIALE FIUME E VIA ZUCCARI.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral