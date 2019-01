Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio

TRAFFICO REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RICORDIAMO CHE NELLA CAPITALE È IN CORSO LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CON LE RELATIVE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. LO STOP, ATTIVO FINO ALLE 12.30 E POI DALLE 16.30 ALLE 20.30, RIGUARDA ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6. DURANTE IL BLOCCO, POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO.

A QUESTO PROPOSITO, RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA CON CORSE OGNI 15 MINUTI.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

