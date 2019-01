Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI

SUL raccordo in carreggiata interna, a causa di un incidente, ci sono code tra tor bella monaca e la rustica.

SULLA NOMENTANA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

sulla via casilina code a tratti tra pantano e borghesiana ANCHE QUI nei due sensi di marcia.

rallentamenti sulla via appia in prossimitÀ dei centri abitati di albano, ARICCIA e genzano SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI.

per il trasporto pubblico nella capitale, tornato regolare il servizio sulla linea c della metropolitana.

