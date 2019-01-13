Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della regione lazio
SUL raccordo un INCIDENTE sta provocando CODE TRA PONTINA E ardeatina IN CARREGGIATA ESTERNA.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
RICORDIAMO CHE AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 T E MEZZO CHE OGGI NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI DALLE 9 ALLE 22.
A ROMA OGGI LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA. LO STOP ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE RIPRENDERÀ DALLE 16.30 ALLE 20.30 E RIGUARDERÀ ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6. DURANTE IL BLOCCO, POTENZIATO IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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