Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI

SUL raccordo un INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA sta provocando CODE DA ARDEATINA

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

RICORDIAMO CHE è CHIUSA LA VIA LITORANEA A LATINA per verifiche tecniche DELLA strada. E’ DUNQUE chiusO IL TRATTO tra Fogliano e Via del Lido Loc. Prato di Coppola nei due sensi di marcia.

A ROMA OGGI LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA. LO STOP ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE RIPRENDERÀ DALLE 16.30 ALLE 20.30 E RIGUARDERÀ ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6. DURANTE IL BLOCCO, POTENZIATO IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO.

