Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 16:30

SUL GRANDE raccordo ANULARE un INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA sta provocando CODE DA LAURENTINA

IN CARREGGIATA INTERNA INVECE TROVIAMO CODE per traffico intenso IN COMPLANARE TRA SALARIA E BUFALOTTA VERSO IL CENTRO COMMERCIALE

CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA IL BIVIO DI PRATICA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA

RICORDIAMO CHE è CHIUSA LA VIA LITORANEA A LATINA per verifiche tecniche DELLA strada. E’ DUNQUE chiusO IL TRATTO tra Fogliano e Via del Lido IN LocALITA’ Prato di Coppola nei due sensi di marcia.

A ROMA, ALLE 16,30 RIPRENDE IL BLOCCO AI VEICOLI ANCHE EURO 6 ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. DURANTE IL BLOCCO, CHE TERMINERà ALLE 20.30 SARA’ POTENZIATO IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO.

RESTANDO IN TEMA RICORDIAMO CHE LA LINEA TRAM2 E’ SOSTITUITA INTERAMENTE DA BUS SOSTITUTIVI MENTRE LE LINEE TRAM 3 E 19 SONO LIMITATE A PIAZZA GALENO, ANCHE QUI BUS SOSTITUTIVI NELLA SOLA TRATAT GALENO-RISORGIMENTO

