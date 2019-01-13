Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ della regione lazio
SUL GRANDE raccordo ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA, RESTANO RALLENTAMENTI INVECE TRA APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN CARREGGIATA INTERNA INVECE TROVIAMO CODE IN COMPLANARE TRA SALARIA E BUFALOTTA IN USCITA VERSO IL CENTRO COMMERCIALE E PROSEGUENDO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA
CODE ANCHE SULL’A24 ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DEL CENTRO COMMERCIALE A ROMA EST IN DIREZIONE TERAMO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO DA PONTE GALERIA A PARCO DA VINCI
STESSO PROBLEMA SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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