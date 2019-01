Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ della regione lazio

CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE DI ROMA TRA CASTWEL NUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI

SUL GRANDE raccordo ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ANAGNINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E CODE IN USCITA VERSO IL CENTRO COMMERCIALE PORTA DI ROMA

ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE IN COMPLANARE TRA SALARIA E BUFALOTTA, SEMPRE IN USCITA VERSO IL CENTRO COMMERCIALE, E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TUSCOLANA

RALLENTAMENTI ANCHE SULL’A24 ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DEL CENTRO COMMERCIALE A ROMA EST IN DIREZIONE TERAMO

STESSO PROBLEMA SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A PIù TARDI

