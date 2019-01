Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 19:00

VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 18.50 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ della regione lazio

UN TAMPONAMENTO TRA DUE VETTURE in CORSIA DI MARCIA LENTA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CERA CODE TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI ROMA

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA

LUNGHE CODE ANCHE A VALMONTONE IN VIA DELLA PACE DALL’OUTLET FINO A VIA ARTENA IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA NAPOLI

RICORDIAMO CHE A LATINA è CHIUSA LA VIA LITORANEA per verifiche tecniche DELLA strada. E’ DUNQUE chiusO IL TRATTO tra Fogliano e Via del Lido IN LocALITA’ Prato di Coppola nei due sensi di marcia.

INFINE A ROMA, ATTIVO IL BLOCCO AI VEICOLI ANCHE EURO 6 ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE.

FINO ALLE 20.30, POTENZIATO IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO.

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. A PIù TARDI

Servizio fornito da Astral