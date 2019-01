Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI

RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA, TRAFFICO SEGNALATO REGOLARE

SUL TERRITORIO LAZIALE SI SEGNALANO DIFFICOLTA’ DI VIABILITà IN CORRISPONDENZA DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI

A ROMA RICORDIAMO CHE È ANCORA ATTIVO FINO ALLE 20.10 IL BLOCCO AI VEICOLI ANCHE EURO 6 ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE.

RESTA POTENZIATO IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO.

SULLE STRADE REGIONALI ATTIVI I MEZZI SPARGISALE IN VISTA DELLE BASSE TEMPERATURE NOTTURNE, IN PARTICOLARE SONO PREVISTE NEVICATE NELLE PRIME ORE DELLA MATTINA SULLA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO TRA I KM 9 E 17.

