Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2020 ore 07:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buongiorno Andrea trovate l’appuntamento con l’infomobilità della regione Lazio cominciamo dal Grande Raccordo Anulare sul quale un incidente interno provoca code tra le uscite Casilina Aida disagi sul tratto Urbano della A24 dove si sta in coda da via di Tor Cervara in direzione del centro città sulla Pontina code a tratti tra Pomezia e Castel di Decima indirizzo della capitale traffico intenso e rallentato anche sulla via Appia da Ciampino e fino a via di Capannelle nuovamente in direzione del centro sulla Colombo code da via di Macchia Saponara via di Malafede nuovamente in direzione della capitale chiudiamo Col trasporto ferroviario la linea direttissima roma-firenze al momento è rallentata a causa di un controllo tecnico in atto su un convoglio all’altezza di Chiusi da Umberto veline al momento è tutto ci salutiamo con un messaggio di sicurezza strade la neve il gelo possono essere i tuoi amici monta pneumatici invernali o viaggia sempre con le catene da neve a bordo una maggiore aderenza può salvarti la vita obbligo in vigore fino al 15 aprile 2020di sensibilizzazione promossa da regione Lazio Astral infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral