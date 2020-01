Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2020 ore 11:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati all’appuntamento con l’infomobilità della regione Lazio traffico al momento fluido lungo tutte le principali autostrade della Regione sulla via Nettunense code a tratti tra Colle oliva e Montegiove in direzione Cecchina sulla via Casilina Si procede a rilento tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni sulla via Appia ti sta in coda nei centri abitati di Albano Laziale Ariccia e Genzano per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Firenze la circolazione al momento è rallentata in direzione della capitale a causa di un inconveniente tecnico alla messa di Rovezzano i convogli viaggiano con ritardi di circa 30 minuti e chiudiamo lamentando che oggi è in programma uno sciopero dei lavoratori della linea bus Roma TPL numerose linee interessate all’agitazione attenzione avrà luogo tra le 8:30 e le 17 e dalle 20 fino alla fine del servizio tutte le informazioni sono consultabili sul sito infomobilità Astral spa.it da Umberto Perini altutto ci salutiamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve il gelo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o viaggia sempre con le catene da neve a bordo una maggiore aderenza può salvarti la obbligo in vigore fino al 15 aprile 2020 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio Astral infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral