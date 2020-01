Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 13 GENNAIO 2020 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’ANAGNINA

RIPERCUSSIONI SULLA STESSA ROMA-FIUMICINO DOVE SI STA IN FILA TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA TIBURTINA, TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, IN USCITA DA ROMA

MENTRE IN DIREZIONE CENTRO SI REGISTRANO CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST

SULLA COLOMBO SI STA IN FILA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE

CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA SULLA METRO B/B1 IN SEGUITO A SOCCORSO PASSEGGERO PRESSO LA STAZIONE ANNIBALIANO.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral