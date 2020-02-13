Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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