Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2020 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, IL TRAFFICO SI STA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE DOVE SI PROCEDE A RILENTO SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR; STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA, TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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