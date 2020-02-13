Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2020 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2020 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA, IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE VERSO IL CENTRO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD CODE SULLA VIA DEL MARE, TRA ACILIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO, E SULLA PONTINA, TRA LO STESSO RACCORDO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral