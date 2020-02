Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA;

PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI MESI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE; IN PROVINCIA DI CASSINO CHIUSE ANCHE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

