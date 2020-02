Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE BARBERINI, AL MOMENTO SOLO PER I VIAGGIATORI IN USCITA; RESTA CHIUSA INVECE LA STAZIONE CORNELIA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS NAVETTA MA13 TRA CORNELIA E VALLE AURELIA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral