Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2020 ore 15:30

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;

PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA BIS TRAFFICO IN AUMENTO ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA CORNELIA VERSO LA CAPITALE;

SULLA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA FINOCCHIO E VIA W. TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI FONTANA DI PAPA.

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI MESI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE; IN PROVINCIA DI CASSINO CHIUSE ANCHE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE. SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

