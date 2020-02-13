Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E APPIA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
QUALCHE DISAGIO ABNCHE SULLA TIBURTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA CASILINA TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI FONTANA DI PAPA.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI MESI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE; IN PROVINCIA DI CASSINO CHIUSE ANCHE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE. SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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