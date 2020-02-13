Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2020 ORE 17:35 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASSIA E SALARIA; MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PERMANGONO DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA NETTUNENSE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FONTANA DI PAPA;
CODE E INCOLONNAMENTI SULLA ARDEATINA NEL TRATTO COMPRESO TRA SANTA PALOMBA E VIA DELLA CANCELLIERA IN DIREZIONE SUD;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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