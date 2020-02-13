Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2020 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2020 ORE 18:35 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL RACCORDO ANULARE DOVE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER CASAL DEL MARMO E SALARIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI REGISTRANO UGUALMENTE FORTI RALLENTAMENTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA;
UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA TORRE ANGELA E L’INNESTO COL RACCORDO;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI;
CODE SULLA 155 DEI MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI PALESTRINA;
SULLA NETTUNENSE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E FONTANA DI PAPA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA ARDEATINA NEL TRATTO COMPRESO TRA SANTA PALOMBA E VIA DELLA CANCELLIERA IN DIREZIONE SUD;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral