Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2020 ORE 19:05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
ANCORA DISAGI SU GRAN PARTE DELL’ARCO ORIENTALE DEL RACCORDO ANULARE DOVE SI SONO FORMATE LUNGHE CODE CARREGGIATA INTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER CASSIA E PRENESTINA; MENTRE, IN ESTERNA, SI REGISTRANO UGUALMENTE FORTI RALLENTAMENTI CON TRAFFICO BLOCCATO NEL TRATTO TRA LE USCI TE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA;
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI;
CODE SULLA 155 DEI MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI PALESTRINA;
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CRISTOFOFO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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