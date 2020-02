Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2020 ORE 19:35 FEDERICO MONTI:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA, PROVOCA CODE TRA LE USCITE PER CASSIA BIS E LA A24; MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO BLOCCATO PER UN SECONDO INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA, E RALLENTAMENTI ANCHE IN SENSO CONTRARIO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE;

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CRISTOFOFO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI MESI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE; IN PROVINCIA DI CASSINO CHIUSE ANCHE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE. SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

