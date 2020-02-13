Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2020 ORE 20:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN LENTA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER CASSIA BIS E FLAMINIA E, AVANTI, TRA NOMENTANA E LA A24; MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA;
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DOVE TUTTAVIA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CORSO FRANCIA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFOFO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI MESI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA, NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA E LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE; IN PROVINCIA DI CASSINO CHIUSE ANCHE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE. SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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