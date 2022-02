Viabilità Roma Regione Lazio del 13-02-2022 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 13 FEBBRAIO 2022 ORE 17.20 SARA SPANO’

INCIDENTE RIMOSSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DEL CANALE DELLA LINGUA CIRCOLAZIONE TORNATA REGOLARE

RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE, AVVENUTO SULLA RAMPA DI IMMISSIONE ALLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, SVINCOLO APPIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATRA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E APPIA.

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

CODE DI RIENTRO ANCHE SU VIA AURELIA ALLL’ALTEZZA DI CERVETERI E DA MARINA DI SAN NICOLA A PALIDORO

TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CI SPOSTIAMO A LATINA,

SULLA REGIONALE FLACCA OGGI IL TRANSITO E’REGOLARE NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA IN FASCIA DIURNA, MENTRE FINO AL 14 FEBBRAIO IL TRATTO RESTERÀ CHIUSO DI NOTTE FASCIA ORARIA 22-6, PER PERMETTERE IL MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL. IL SENSO UNICO ALTERNATO DIURNO RIPRENDERÀ DOMANI MATTINA.

