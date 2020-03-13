Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SUL RACCORDO ANULARE E SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA AURELIA IN ENTRATA ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO PER CANTIERI ATTIVI
STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN ENTRATA TRA SETTEBAGNI E RACCORDO
UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO
RIFORMULATA L’OFFERTA COMMERCIALE DELLE FRECCE PER L’EMERGENZA SANITARIA
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ED INFINE,
VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ
O A MOTIVI DI SALUTE.
INOLTRE,
VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800,
E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EMERGENZE SANITARIE
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral