Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2020 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SUL RACCORDO ANULARE E SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE PER CANTIERI SI RALLENTA SULLA VIA AURELIA IN ENTRATA ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
E SEMPRE PER LAVORI AL MOMENTO È CHIUSA LA VIA PAPALINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GANDOLFO A CAUSA DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DI UN CAVALCAVIA
UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO
TRENITALIA, HA PROVVEDUTO A DEFINIRE UN PIANO DI RIMODULAZIONE DEI TRENI REGIONALI, CHE SARÀ IN VIGORE DA OGGI, SU TUTTO IL TERRITORIO DEL LAZIO, ATTIVANDO L’ORARIO ESTIVO, TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIÙ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE PER NECESSITÀ LAVORATIVE.
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ED INFINE,
VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ
O A MOTIVI DI SALUTE.
INOLTRE,
VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800,
E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO PER EMERGENZE SANITARIE
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral