Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2020 ore 10:30

TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO

SULLA VIA NOMENTANA, ALL ALTEZZA DI COLLEVERDE

SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO

STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA SETTEVENE E CAMPAGNANO

TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PASSIAMO DUNQUE SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE

DA OGGI TRENITALIA ATTIVERÀ L’ORARIO ESTIVO, TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIÙ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE PER NECESSITÀ LAVORATIVE. IL SERVIZIO LEONARDO EXPRESS SARÀ RIMODULATO GARANTENDO UNA CORSA L’ORA

ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.

INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800,

E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO PER EMERGENZE SANITARIE

