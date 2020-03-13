Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 10.20 MARCO CILUFFO
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO
SULLA VIA NOMENTANA, ALL ALTEZZA DI COLLEVERDE
SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO
STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA SETTEVENE E CAMPAGNANO
TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PASSIAMO DUNQUE SULLA RETE FERROVIARIA REGIONALE
DA OGGI TRENITALIA ATTIVERÀ L’ORARIO ESTIVO, TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIÙ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE PER NECESSITÀ LAVORATIVE. IL SERVIZIO LEONARDO EXPRESS SARÀ RIMODULATO GARANTENDO UNA CORSA L’ORA
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.
INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800,
E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO PER EMERGENZE SANITARIE
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral