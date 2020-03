Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO

DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,

UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO

SULLA A-24 ROMA TERAMO, PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO

RALLENTAMENTI SULLA VIA NOMENTANA C’è TRAFFICO ALTEZZA COLLEVERDE VERSO IL RACCORDO

PASSIAMO SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA ALTEZZA RACCORDO N DIREZIONE DEL CENTRO

TRASPORTO FERROVIARIO

DA OGGI TRENITALIA ATTIVERÀ L’ORARIO ESTIVO , TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIÙ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE PER NECESSITÀ LAVORATIVE. RIFORMULATA ANCHE LE TRATTE DI ALTA VELOCITA’ E IL SERVIZIO LEONARDO EXPRESS SARÀ RIMODULATO GARANTENDO UNA CORSA L’ORA

IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.

INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800,

E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO PER EMERGENZE SANITARIE

DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral