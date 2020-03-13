Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
TROVIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA ALTEZZA LA STORTA
E SULLA VIA NOMENTANA IN LOCALITA’ COLLEVERDE
TUTTO VERSO LA CAPITALE
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
CI SONO CODE SU VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCHE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA STAZIONE AURELIA SI RALLENTA TRA RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA, VERSO IL CENTRO
NOTIZIE SUL TRASPORTO FERROVIARIO
DA OGGI TRENITALIA ATTIVERÀ L’ORARIO ESTIVO , TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE ORARIE PIÙ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE PER NECESSITÀ LAVORATIVE. RIFORMULATA ANCHE LE TRATTE DI ALTA VELOCITA’ E IL SERVIZIO LEONARDO EXPRESS SARÀ RIMODULATO GARANTENDO UNA CORSA L’ORA
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ED INFINE, VISTA L’EMERGENZA DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.
INOLTRE, VI INVITIAMO A CHIAMARE GRATUITAMENTE L’800 118 800,
E IL NUMERO 112, ATTIVI IN TUTTO IL LAZIO, SOLO PER EMERGENZE SANITARIE
DA MARCO CILUFFO E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral