Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DELL’11 MARZO 2020 ORE 16.20 UMBERTO VERINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN VOCE UMBERTO VERINI
TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
SULLA VIA APPIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO ALLE NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITÀ
A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 DA OGGI TRENITALIA MODIFICA LA SUA OFFERTA COOMERCIALE, TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE PIÙ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE A CAUSA DI NECESSITÀ LAVORATIVE. RIFORMULATA ANCHE LE TRATTE DI ALTA VELOCITA’ E IL SERVIZIO VERSO LO SCALO DI FIUMICINO SERVITO CON UNA SOLA CORSA OGNI ORA.
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ATAC HA APPENA COMUNICATO CHE GIÀ DA OGGI TUTTI I MEZZI PUBBLICI METROPOLITANE BUS E TRAM TERMINANO IL SERVIZIO ALLE 21:00
CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral