Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2020 ore 18:45

TRAFFICO CHE AL MOMENTO SI MANTIENE FLUIDO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

PASSIAMO ALLE NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITÀ

A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 DA OGGI TRENITALIA MODIFICA LA SUA PROPOSTA COMMERCIALE, TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE PIÙ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE A CAUSA DI NECESSITÀ LAVORATIVE. RIFORMULATE ANCHE LE TRATTE DI ALTA VELOCITA’ E IL SERVIZIO VERSO LO SCALO DI FIUMICINO SERVITO CON UNA SOLA CORSA OGNI ORA.

IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

ATAC HA APPENA COMUNICATO CHE DA DOMANI METRO A B B1 E C BUS E TRAM INIZIANO IL SERVIZIO ALLE 5:30 DEL MATTINO E TERMINANO ALLE 21:00

CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.

