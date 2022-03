Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2022 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 13 MARZO 2022 ORE 13.20 GINA PANDOLFO AGGIORNAMENTO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA ROMA-TERAMO, RISOLTO L’INCIDENTE TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA, IN DIREZIONE ROMA

PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA FIRENZE-ROMA SI ‘ SVILUPPATO UN INCENDIO SULLO SPARTITRAFFICO, SIAMO TRA ORTE E ATTIGLIAN0

LA DOMENICA ECOLOGICA NELLA CAPITALE, L’ULTIMA DELLA STAGIONE INVERNALE.

NELLA FASCIA VERDE LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO RIPRENDERA’ ALLE ORE 16.30 E ANDRA’ AVANTI SINO ALLE 20.30

I DETTAGLI RELATIVI A ORARI, DIVIETI E DEROGHE SONO CONSULTABILI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

DIAMO ORA UNO SGUARDO AI CANTIERI

PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA PROVINCIALE 277 ASSE ATTREZZATO DI FROSINONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AL KM 1+600,

GLI INTERVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA E SORPASSO SINO AL TERMINE DEI LAVORI E IL LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H

RIENTRIAMO A ROMA, TERMINATE LE OPERAZIONI PER LA RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO,

IN VIA DELLA CECCHIGNOLA, LA VIABILITA’ E’ STATA COMPLETAMENTE RIPRISTINATA, I BUS DELLE LINEE DI ZONA SONO TORNATI SUL LORO NATURALE

