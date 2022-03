Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 13 MARZO 2022 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI TRANSITA SULLA BRACCIANENSE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 5 CIRCA TRA LA STORTA E OSTERIA NUOVA CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA;

A ROMA, DALLE 16.30 E FINO ALLE 20.30 RIPRENDERA’ LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA DELLA STAGIONE INVERNALE;

TUTTI I DETTAGLI RELATIVI A ORARI, DIVIETI E DEROGHE SONO CONSULTABILI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral