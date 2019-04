Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2019 ore 07:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 13 APRILE 2019 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

CIRCOLAZIONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN DREZIONE DI LATINA;

E OGGI A ROMA VA IN SCENA LA FORMULA E, CON CIRCUITO LUNGO LE STRADE DELL’EUR: PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA AUTOMOBILISTICA FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE RESTERÀ CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI;

SUL RACCORDO ANULARE FINO ALLE 12.00 CHIUSO ANCHE LO SVINCOLO PER LA PONTINA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO IL CENTRO, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE USCITE LAURENTINA E VIA DEL MARE.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral